Pastelaria Suíça fecha as portas: “Foi a minha segunda casa durante 41 anos”

Já sentadas nas cadeiras altas que dificultam a vida aos mais velhos, duas jovens irmãs esperam o pequeno-almoço e trocam algumas impressões. A mais pequena é a mais viva. As montras estão já muito despidas, nota. O calor naquela zona da sala, perto da casa de banho onde outrora se pagava 50 cêntimos para aliviar vontades, estava quase insuportável. “Hoje é o último dia, se calhar já nem têm ar condicionado…”, atira.

Esta sexta-feira assinala-se o último dia da Pastelaria Suíça, no Rossio, no coração de Lisboa. Esta casa, quase centenária, foi fundada em março de 1922 por Isidro Lopes e Raul de Moura, com um capital social de 300 contos (equivalente a 1.500 euros). No papel chamava-se “Casa Suissa, Lda”.