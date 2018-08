Há 17 anos que famílias não gastavam tanto em carros, computadores, mobília e eletrodomésticos

Os sinais estavam lá: mercado de trabalho a recuperar - a taxa de desemprego está no valor mais baixo desde 2002 - e crédito ao consumo em forte alta - os novos financiamentos estão a crescer quase 18%, para o valor mais elevado desde 2004. Indicadores que sinalizavam o aumento do consumo das famílias em bens duradouros, como carros, motas, computadores, mobília, eletrodomésticos e ferramentas. Uma evolução comprovada pelos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o comportamento da economia no segundo trimestre deste ano, divulgados esta sexta-feira.

As despesas de consumo final em bens duradouros das famílias residentes em Portugal subiram 8,8% entre abril e junho em termos homólogos, acelerando em força face ao observado nos primeiros três meses do ano e atingindo um total de 3,142 mil milhões de euros. Para encontrar um valor trimestral superior é preciso recuar 17 anos, até aos primeiros três meses de 2001.