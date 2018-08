Esquerda recomenda a autarquias que rejeitem descentralização de Costa e Rio em 2019

Tanto o Bloco de Esquerda como o PCP estão a incentivar as autarquias a não aceitar em 2019 as novas funções, até aqui atribuídas ao Estado central, que supostamente deveriam receber graças ao processo de descentralização. Para os partidos de esquerda, o facto de um processo que consideram uma “trapalhada” estar atrasado e de as autarquias não terem ainda na sua posse informações cruciais para poderem avançar leva a que só haja uma resposta possível: a rejeição de novas funções, adiando a reforma da descentralização por pelo menos um ano.

Nas leis-quadro que PS e PSD fizeram aprovar no Parlamento, em julho, depois de Rui Rio e António Costa terem assinado um pacto para pôr a descentralização em marcha, previa-se que até 15 de setembro os municípios tivessem de comunicar ao Governo se aceitavam receber novas funções em áreas como a Saúde e a Educação em 2019 (podem fazê-lo, de forma gradual, até 2021). O problema é que os mais de vinte decretos que o Executivo tem de afinar antes, definindo quais são exatamente essas competências e qual o envelope financeiro que será atribuído a cada autarquia para o efeito, não estão prontos. E, por isso, os municípios não poderão comunicar na data prevista pela lei se aderem já ao processo de descentralização — uma vez que não sabem com que competências ficarão e quanto dinheiro receberão para as desempenhar.