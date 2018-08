Ainda não é desta que voltamos ao Des Bains

O Hotel Des Bains revive, renasce, reabre - como titulam esta terça-feira vários jornais italianos - com a 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica? Nem tanto, nem ainda, nem por ora.

Encerrado há alguns anos, refém de um projeto de investimento imobiliário, entretanto bloqueado - falava-se na sua transformação em apartamentos de luxo - o velho hotel que, desde 1900, se tornou uma referência do Lido de Veneza, abriu esta segunda-feira portas para albergar uma exposição com materiais do Arquivo Histórico da Biennale sobre o longo caminho do mais antigo festival de cinema do mundo: “Il Cinema in Mostra. Volti e immagini dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018”.