Universidades responsabilizam Governo pela não contratação de precários

Os problemas não são de agora e continuam sem fim à vista. As universidades continuam a recusar integrar professores convidados e investigadores no âmbito do Programa de Regularização dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP), que está a decorrer, acusam os sindicatos. “Há uma grande resistência à regularização”, frisa André Carmo, da Federação Nacional dos Professores (Fenprof). O sindicalista vai mais longe: “As instituições têm adotado um critério fácil: rejeitar toda a gente.”

As universidades têm respondido às críticas com vários argumentos. Invocam a autonomia universitária, dizendo que o PREVPAP viola essa autonomia. Além disso, consideram que o programa se aplica apenas às carreiras gerais da função pública e não às carreiras científica e académica — que têm regras específicas. E expressam grande preocupação com a dotação financeira das instituições para dar resposta ao processo de regularização dos vínculos precários.