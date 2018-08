Não há amores mais compreensíveis que outros

Se nos fosse dado a escolher entre Charlize Theron, em “Mad Max”, ou Gena Rowlands, em “A Woman Under the Influence”, muitos de nós iam certamente escolher ser a primeira, mas a verdade é que somos mais vezes Gena do que Charlize. Até Mitski o é, mesmo que diga sentir-se aborrecida de cada vez que as pessoas veem os seus álbuns como diários entornados de choro e dor se tratasse e mesmo que da sua boca não saiam frases como “All of a sudden, I miss everyone”.

“Be the Cowboy” é o quinto álbum da cantora que nasceu no Japão mas não cresceu nem no país da mãe, japonesa, nem no do pai, que é americano. Viveu - ou instalou-se temporariamente, sempre sem se imiscuir de facto e sempre de mão erguida para a despedida - na República Democrática do Congo, Malásia e República Checa. Começou por estudar cinema, desistiu, passou para música na State University of New York. Lançou o primeiro álbum em 2012, “Lush”, a que se seguiu, com outros dois discos pelo meio, o revelador “Puberty 2”, em 2016. Anda em tour desde então, abriu para Lorde e Iggy Pop foi só um dos vários ícones da música que já a elogiou - não interessam as suas palavras, assim como não interessa a parte do elogio, isto é incluído somente para efeitos de preguiçosa contextualização. “Be the Cowboy” é, como dizíamos, o seu quinto álbum e ainda não encontrámos quem mal ou menos bem dele dissesse, nem qualquer publicação, das especializadas às generalistas, que não tenha escrito sobre ele (somos os últimos, sim, é verdade).