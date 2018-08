João Cordeiro: “Saí da associação de farmácias completamente saturado dos políticos”

Aos 71 anos, João Cordeiro garante que nunca foi um profissional do associativismo, apesar de ter liderado durante mais de três décadas a ANF, que ajudou a fundar na década de 70 e que pela sua mão se transformou num poderoso lóbi e aglomerado empresarial.

Em entrevista ao Expresso, que será publicada na íntegra este sábado no semanário, Cordeiro fala sobre os negócios que criou e desenvolveu em paralelo com as batalhas travadas em prole dos interesses das farmácias. Mostra que mantém o estilo acutilante e crítico, sobretudo em relação aos políticos. Conviveu com muitos e garante que se cansou deles – mas isso não o impediu de disputar a presidência da Câmara Municipal de Cascais. “Sou muito crítico dos políticos e saí da associação completamente saturado dos políticos”, diz o farmacêutico, acrescentando que foram os longos anos de convivência que lhe trouxeram a certeza de que “o poder político não gosta de estruturas da sociedade civil organizadas e fortes”.