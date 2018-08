Bobi Wine. Prisão para o “Presidente do gueto”

“Liberdade, liberdade! Esta é uma mensagem para o Governo que exprime exatamente o que vai na mente dos filhos do Uganda.” É com estas palavras, cantadas em inglês, que começa a canção ‘Freedom’, de resto quase toda falada na língua luganda. Este é o manifesto que granjeou uma multidão de apoiantes por todo o país, e que deu ordem de prisão ao deputado independente Robert Kyagulanyi, mais conhecido pelo seu nome de pop-star do afro-beat, Bobi Wine.

As imagens desta sexta-feira, tiradas à porta do tribunal militar de Gulu, onde começou a ser julgado, mostram um homem cambaleante e choroso que mal consegue andar sem o irónico amparo das mesmas forças militares que, ao que tudo indica, o puseram naquele estado. Dizem os seus advogados que o espancamento o deixou incapaz de andar e de falar. Os correspondentes da BBC corroboraram a dificuldade de Wine em manter-se de pé naquela ocasião. O contraste não poderia ser mais profundo com o vigoroso e ágil protagonista do vídeo 'Freedom', que tem milhares de seguidores no Youtube e o coloca, na alegoria do vídeoclip, atrás das barras.