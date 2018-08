Catorze anos de Operação Furacão renderam um Euromilhões ao Estado

O dinheiro arrecadado pelos procuradores do DCIAP na Operação Furacão é semelhante ao maior prémio já atribuído pelo Euromilhões: 200 milhões de euros, pagos pelas empresas com impostos em falta e pelas instituições financeiras que promoveram junto dos clientes programas de contabilidade “criativa” ou “agressiva” que resultaram em esquemas de evasão fiscal.

De acordo com a revista “Sábado”, o último grande caso foi fechado com uma empresa do grupo Millenium BCP, que terá lesado o Estado em 45 milhões de euros. As empresas envolvidas aceitaram pagar o imposto em falta e a consultora ligada ao Millenium pagou uma injunção de 10% do valor do imposto em falta.