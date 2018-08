“Um por todos e todos por um”: a batalha legal entre altos quadros portugueses e empresa angolana

Rotulam-se “Tulumbados” e usam um lema não muito diferente imortalizado no livro “Os Três Mosqueteiros” de Alexandre Dumas: “Um por todos e todos por um”. Para os 43 altos quadros da construção civil que estiveram a trabalhar em Angola nos últimos quatro anos só será feita Justiça quando todos eles deixarem de ter salários em atraso. “A empresa tem de pagar o que deve a todos os trabalhadores. Até haver um caso por resolver, não descansaremos. É como se ninguém tivesse recebido”, revela um dos líderes deste grupo, que pediu o anonimato.

Os portugueses têm as contas feitas ao milímetro numa folha de Excel em que não faltam gráficos que ilustram o deve e o haver na folha de pagamentos. Do total da alegada dívida de 1,2 milhões de euros, foram pagos aos trabalhadores, até ao momento, 574,6 mil euros. Faltam 635,9 mil euros em salários, de acordo com os queixosos. Ou seja, mais de metade do montante. “Há pessoas do grupo que vivem casos dramáticos. Mas existe também um grande espírito de entreajuda. Alguns emprestam dinheiro a quem mais precisa”, conta o mesmo alto quadro.