Quando um lenço não é só um lenço

Uma mulher escolhe usar um véu que lhe cobre a totalidade dos cabelos e, por vezes, opta por uma outra versão do mesmo traje que lhe cobre todo o rosto deixando apenas uma pequena fissura à frente do olhar. A mesma mulher decide, 13 anos mais tarde, que vai deixar de usar o niqab e regressar à vida de atriz - uma vida que até aqui ela mesma considerava “um pecado”. Esta foi a escolha individual que Hala Shiha, atriz egípcia de 39 anos, fez no início deste mês, mas nessa decisão está contida uma parte da história recente dos direitos das mulheres no Egito. “A revelação de Shiha sem véu foi como ir mexer no ninho de abelhas que é a herança cultural do Egito mas esta é uma escolha dela, que ela deve poder fazer sem consequências”, diz ao Expresso a jornalista egípcia Shahira Amin, que acompanha de perto os assuntos relacionados com a progressiva emancipação feminina nos países muçulmanos e já foi perseguida por isso.

É esse conflito cultural que vemos quando olhamos para as fotografias do antes e depois que a internet ainda guarda, quando lemos os comentários polarizados das pessoas que seguiam a carreira de Shiha. A sua conta no Instagram outrora pejada de frases religiosas, de devoção ao Corão e aos seus mandamentos no seu estado mais puro, está agora cheia de fotos de Shiha sem nada que lhe tape o rosto. Não se conhecem as razões para a decisão que Shiha tomou em 2005 e também não se conhecem as que agora a fizeram abandonar o véu. Numa única entrevista, concedida à agência Associated Press, citou “razões pessoais” para ambas as decisões e disse que “apenas Deus” a pode julgar por qualquer pecado, direito que não concede nem a políticos nem a líderes religiosos a quem, de resto, nega ter estado algum dia associada.