Empresa de Soares Franco deixa buraco de €37 milhões no Novo Banco e Haitong

BES financiou em 2005 um grupo espanhol de bombagem de cimento e em 2009 decidiu salvá-lo. Filipe Soares Franco, antigo presidente do Sporting, foi o gestor escolhido para tentar dar a volta, através de uma empresa no Luxemburgo. Que acabou falida

getty

A Melpa International, empresa de Filipe Soares Franco que operava no negócio de bombagem de cimento, foi declarada falida no Luxemburgo, onde tinha a sua sede, deixando ao Novo Banco e ao Haitong uma dívida de 37 milhões de euros.

O empresário e antigo presidente do Sporting explica o colapso da Melpa com a crise na construção. E nem a venda de várias subsidiárias permitiu salvar a empresa. “Fui eu que pedi a declaração da falência. A Melpa passou por uma crise grande na construção”, afirma ao Expresso Filipe Soares Franco, que se assumiu como o dono, por via indireta, daquela sociedade.