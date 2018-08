Dos “Tripíadas” a Vasco da Guna: o portuense que reescreveu os clássicos

O relógio marca as 11h30 de uma manhã ensolarada na baixa portuense e, na Praça dos Leões, há uma miscelânea de idiomas entrecruzados. Um autocarro panorâmico passa repleto de turistas “na boa-vai-ela”, enquanto os tuk-tuk aguardam pelos “camones”, absortos a perscrutar os mapas, a pedir indicações quando “não entendem um chavelho” ou compenetrados na indispensável tarefa de fotografar todos os recantos. Um guia “dá ao badalo” (explica), em inglês, sobre as curiosidades e pormenores históricos relativos à construção da Igreja do Carmo, edificada entre 1756 e 1768. É este o cenário de uma cidade, cada vez mais na moda, onde o classicismo convive com a contemporaneidade cosmopolita atracada no Porto.

É no meio desta azáfama que “balhamedeus” e de um “cagaçal” (barulho) do “carago” que o Expresso “dá corda aos bitorinos” (apressa-se) ao encontro da essência da “Inbicta”, “filado” (interessado) em “dar ao sarrote” (falar) e “emborcar” (beber) um “cimbalino, no emblemático Café Piolho, com o autor João Carlos Brito, um autêntico arqueólogo da cultura e do linguajar tripeiros. É uma conversa, “numa naice”, sobre palavras. Aquelas do dia-a-dia, onde a gíria, o calão, os vocalismos e os idiomatismos ainda se conjugam num modo bem presente. Se Fernando Pessoa afirmava ter como pátria a língua portuguesa, já a “naçom” de João Carlos é, sem dúvida, o “portoguês”.