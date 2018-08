Uma, duas, três, quatro startups: lições de um empreendedor em série

Cada vez que está frente a frente com novos potenciais investidores, lá vem a mesma pergunta: por que motivo decidiu pulverizar a atenção por várias empresas de diferentes sectores em vez de se focar apenas numa? E, em todas as vezes, dá a mesma resposta.

“Esse é o pensamento direto: falta de foco. Mas eu não quis limitar-me a uma área de conhecimento, quis desenvolver ideias de forma replicável e nas quais o conhecimento de umas contribuísse para as outras”, conta Virgílio Bento em entrevista ao Expresso. Aos 34 anos, o jovem acredita que, mais do que revelarem falta de foco, os quatro negócios que lançou ajudam a criar “um ecossistema de partilha de conhecimento entre as várias empresas”.