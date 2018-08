Sindicatos da função pública reivindicam aumentos entre 3% e 4%

“O Governo tem obrigação de sinalizar nesta legislatura que será travada a degradação dos salários na administração pública.” As palavras são de José Abraão, dirigente da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), e ilustra a posição dos sindicatos da função pública sobre as negociações que se avizinham em relação ao Orçamento do Estado para 2019: exigem aumentos salariais e abrem portas a uma greve geral na função pública se isso não acontecer.

Uma década depois da última atualização das tabelas salariais - em 2009 o Governo de José Sócrates brindou os trabalhadores do Estado com aumentos de 2,9% -, as fileiras sindicais estão cerradas. Pedem aumentos entre os 3% (Frente Sindical coordenada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado) e os 4% (Frente Comum, afeta à CGTP, que defende também um limiar mínimo de 50 euros por trabalhador), com a FESAP (afeta à UGT) a reivindicar um valor intermédio, de 3,5%.