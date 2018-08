Se falas, morres: a coragem das mães da máfia

A máfia calabresa tem menos fama universal do que a sua congénere siciliana mas há muito que a ultrapassou em importância. Com a Cosa Nostra largamente desmantelada a partir do momento em que cometeu o erro de assassinar dois magistrados em sucessão (os retratos de Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ainda hoje se encontram bem visíveis no gabinete de todos os procuradores italianos), coube à ’Ndrangheta tomar-lhe o lugar, construindo um império que se estende a todos os recantos da economia, ilegal e legal, com tentáculos pelos vários continentes e uma receita anual estimada em 877 mil milhões de euros.

Mau grado a dimensão que atingiu, a ’Ndrangheta permanece dominada pelas mesmas famílias que a fundaram há século e meio. Um conceito tradicional de família continua a vigorar nela, com as mulheres relegadas a um lugar subordinado e frequentemente sujeitas a violência física dos seus esposos e irmãos, às vezes em plena rua.