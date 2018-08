Quando a “vergonha” e o “arrependimento” não chegam

A carta em que o Papa Francisco mostra “vergonha e arrependimento” pelos abusos sexuais de crianças no seio da Igreja Católica “é muito dura e explícita”, comenta ao Expresso o professor italiano Giovanni Meledandri. Divulgada esta segunda-feira, a missiva “aborda e reconhece, com rigor científico e humanidade, os aspetos mais delicados do dramático e complexo problema do abuso infantil”, continua o docente da Universidade de Guglielmo Marconi. Mas, a poucos dias da visita papal à República da Irlanda, a carta não chega para algumas figuras católicas.

O arcebispo de Dublin, Diarmuid Martin, já pediu ao Papa que falasse “abertamente e com franqueza” sobre a conduta da Igreja no país, defendendo que “pedir perdão não basta”. As estruturas que permitem ou facilitam os abusos têm de ser “destruídas e destruídas para sempre”, enfatizou o arcebispo. Martin também criticou a Comissão do Vaticano para a Proteção de Menores, que afirma ser muito pequena e não suficientemente robusta. E a pressão volta assim toda a cair sobre o Papa, o que “o coloca numa situação quase impossível”, concede Martin.