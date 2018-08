Prevenir furacões (e eventualmente incêndios) a partir do espaço: a história do Éolo, que tem ADN português

Às 22h20 desta terça-feira, a Agência Espacial Europeia vai lançar para o espaço o satélite Éolo. O nome, que remonta à mitologia grega, denuncia imediatamente ao que vem: será como um guardião e senhor dos ventos, vai medi-los como nunca antes foi possível fazer, contribuindo para melhores previsões da meteorologia, antecipando até desastres naturais como furacões. A emissão será feita da base espacial de Kourou, na Guiana Francesa, à boleia de um foguetão Vega.

O satélite conta com a tecnologia de duas empresas aeroespaciais portuguesas: a Omnidea (produziu e testou válvulas que asseguram a limpeza da componente ótica do Aladin, o principal instrumento do Éolo, segundo a Lusa) e a LusoSpace. Em conversa com o Expresso, o diretor-executivo da segunda revela o contributo dos magnetómetros que vão servir de bússola para travar as cambalhotas esperadas no arranque da missão.