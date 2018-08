O sonho esmagado em Praga

Na noite de 20 para 21 de agosto de 1968, comandos da Spetnaz (tropas especiais soviéticas) ocuparam os principais aeroportos checos, abrindo caminho à aterragem de aviões de transporte Antonov, que despejaram nas pistas veículos blindados e infantaria motorizada.

Em meia dúzia de horas, cinco divisões blindadas soviéticas e uma da Alemanha do Leste percorriam os 250 km que separavam as suas bases na República Democrática Alemã até Praga, a capital checa, onde tomaram posições no centro da cidade. Outras forças bloquearam a fronteira entre a Checoslováquia e a República Federal Alemã, concentrando ostensivamente meios à vista das forças da NATO. Finalmente, forças soviéticas, polacas, húngaras e búlgaras ocuparam o leste e o sul do país. Só faltavam as tropas romenas, consideradas de pouca confiança pelos soviéticos, dado o apoio expresso por Ceausescu ao processo político checo.