O herói israelita dos palestinianos: Uri Avnery 1923-2018

Uri Avnery trocou há muitos anos umas palavras aparentemente abstratas com Ariel Sharon sobre o conflito israelo-palestiniano. De um lado estava um ativista que se tinha tornado um herói para a esquerda de todo o mundo ao defender os direitos dos palestinianos mesmo sendo israelita; do outro um primeiro-ministro que defendia a construção de mais e mais bairros judeus em território que a comunidade internacional considerava na altura e ainda hoje “uma anexação” e não uma parte legal das fronteiras do Estado de Israel. Avnery disse a Sharon que antes de qualquer outra coisa era israelita. Só depois judeu. Sharon respondeu que, em primeiro lugar, era judeu e que só depois israelita.

Num artigo escrito apenas duas semanas antes de morrer, Avnery elegeu este curto diálogo como a razão que explica todo o conflito entre palestinianos e israelitas. “É esta a questão central de todos os nossos problemas e é isto que está a destruir Israel”, escreveu o militar, jornalista, escritor e deputado Uri Avnery poucas horas antes do ataque cardíaco que o haveria de deixar em coma duas semanas, até o matar, esta segunda-feira, aos 94 anos.