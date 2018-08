O efeito Aliança Lopes

Santana não é Macron. Não é novo nem representa uma novidade. Sempre fez parte do sistema e estranho seria aparecer agora como um corpo estranho ao status quo de que sempre fez parte. No entanto, na carta de despedida ao PSD, enfatizou q.b. que apesar de andar por aqui há tanto tempo, o partido aplaudia-o sem passar grande cartão às suas ideias. Um dos grandes testes de Pedro Santana Lopes hoje é esse: agora, na idade da maturidade, as pessoas querem só ouvi-lo, entreterem-se com ele como o partido adorava entreter-se (era o Pedro e o Pedro era obrigatório) ou vão levá-lo finalmente a sério? Levar a sério, neste caso, significa dar-lhe o voto. E pedir isso não é pedir pouco.

Ainda é cedo para perceber o potencial eleitoral da Aliança, apesar de um estudo da Eurosondagem para o Expresso dizer que 5% dos inquiridos estariam dispostos a votar em Santana e 15% não fechavam a porta - mesmo sem haver qualquer partido. Notoriedade nem sempre quer dizer cruzes no boletim, favas contadas e opinião pública favorável - pode significar exatamente o contrário - mas Santana Lopes parte com uma vantagem: para o bem e para o mal, toda a gente sabe quem ele é.