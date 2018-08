2018 prepara-se para ser o ano com menos reclamações dos investidores junto da CMVM

Os dados falam por si: o número de queixas junto do regulador do mercado ascendeu a 228 no primeiro semestre deste ano, valor que evidencia uma queda acentuada face aos anos anteriores. A este movimento descendente não é alheio o facto de desde 2008 o país ter estado em alerta no que toca à venda inapropriada ou pouco informativa de produtos financeiros por parte dos bancos e empresas junto dos investidores.

Em compensação, o número de pedidos de informação por parte dos investidores dispararam a partir de 2014/2015. Segundo dados da CMVM, foi especialmente depois do fim do BES que mais cresceu. De uma média de 1600 por ano entre 2008 e 2013, em 2014 os pedidos de informação chegaram aos 3760, em 2015 ascenderam a 5466 e em 2016 e 2017 a 5335 e 4494, respetivamente. Ainda não há dados relativos ao primeiro semestre do ano, mas tudo indica que existe uma correlação entre a queda do número de reclamações e a subida do número de pedidos de informação. Isto porque os investidores estão mais cautelosos e procuram mais informação antes de subscreverem um produto.