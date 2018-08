“Recordo-me sobretudo do silêncio”: Barcelona, um ano depois

Foto Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images

É um dia inesquecível. Barcelona é uma cidade frenética, sempre com muita vida, muita cor, muito ruído. Nesse dia, havia um silêncio sepulcral. Trabalho a cerca dois quilómetros do centro, onde o ambiente é muito internacional, onde há muita vida e barulho. Nesse dia, ninguém falava. Era estranho. Recordo-me sobretudo do silêncio que existiu.

Era um grande vazio, que deixou uma ferida marcada na cidade. Vivo em Barcelona deste 2010 – agora estou a fazer uma pausa de um ano, por motivos profissionais, estou nas Canárias – e, nos últimos anos, sempre se sentiu que um atentado podia acontecer. A Catalunha tem centenas de microcélulas jiadistas, muita vezes víamos nos noticiários que os Mossos de Esquadra [polícia catalã] tinham desmantelado mais um grupo. E depois, tendo em conta tudo o que aconteceu em Bruxelas, em Paris e noutras cidades europeias, sempre se sentiu que podia acontecer em Barcelona. Ter acontecido não foi uma surpresa. Quando aconteceu, era uma sensação inacreditável. ‘Está a acontecer aqui e agora’. É inexplicável.