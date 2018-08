Não mudar a hora para controlar melhor o biorritmo? Ou mudá-la? em nome do bem-estar?

Textos de Rui Agostinho, (diretor do Observatório Astronómico de Lisboa) e Jorge Ascenção (presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais)

A hora deve mudar duas vezes por ano na Europa, como acontece há duas décadas. As razões que justificam esta resposta são diversas. Comecemos por analisar as duas hipóteses, de Hora Legal (Hora padrão, UTC) sem Hora de Verão (HdV) e depois o caso atual.

Não ignoro que um dos principais argumentos para o atual sistema de mudança de hora foi e é o custo económico. Não encontro qualquer explicação plausível que sustente este argumento, pelo menos no interesse das famílias e dos cidadãos, conforme tentarei explicitar, e que indubitavelmente tem impacte nos interesses das organizações, empresariais e outras. Por exemplo nas escolas, uma grande parte do consumo de energia deve-se às muitas horas a funcionar à noite no horário de inverno.