Guia para compreender a crise cambial turca

Os mercados financeiros vivem permanentemente em sobressalto. Há crises sérias, como a de 2008 cujos efeitos ainda hoje se sentem, e há tropeções menos graves que vão atormentando quase permanentemente os investidores e os países. Só este ano, a Argentina já foi resgatada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), a Venezuela enfrenta gravíssimos problemas económicos, sociais e políticos e, agora, a Turquia está no olho do furacão com um uma crise cambial. São apenas alguns exemplos, todos diferentes, que mostram como as crises – grandes ou pequenas – fazem parte do quotidiano. E poderiam ser citados muitos mais casos.

Embora possam parecer iguais, os seus efeitos não o são. Para Portugal, principalmente. Para se compreender o que está em causa na crise turca, as razões do seu aparecimento, as possíveis consequências e os riscos para Portugal, o Expresso preparou 10 questões que procuram responder às principais dúvidas. Mas há ainda muitas incógnitas por esclarecer, até porque estão em causa dois líderes – Recep Erdogan e Donald Trump – que já nos habituaram a esperar o inesperado.