Ao último dia, Paredes de Coura seguirá a luz dos Arcade Fire

Win Butler e Régine Chassagne casaram-se em 2003 e foi no dia a seguir ao segundo aniversário de casamento que o então semanário BLITZ encontrou o vocalista e líder incontestado dos Arcade Fire, recém-chegado à Praia Fluvial do Tabuão, em Paredes de Coura (no dia anterior, confessaria Butler, o casal celebrara com um passeio pelo Porto, viagem de barco no Douro e “uma das melhores refeições” da sua vida).

O calendário marcava 17 de agosto de 2005 e, dizia Ana Markl, os Arcade Fire já não eram “um segredo cristalino contado entre dentes”. Horas mais tarde, 20 mil pessoas aplaudiam a banda de “Funeral”, o seu único álbum editado até então, a que acresceriam outras milhares que, através da SIC Radical, acompanhavam o festival minhoto.