Um talento maior que a vida, uma voz maior que a história: Aretha Franklin 1942-2018

No princípio era o Verbo, o mesmo que Aretha, nascida em Memphis em 1942, escutava vindo da voz do seu pai, Clarence Franklin, um pastor itinerante que se tornou uma celebridade através da força dos seus sermões - chegou, por exemplo, a acolher Martin Luther King em casa. E do Verbo fez-se Aretha Franklin, que começou a cantar na Igreja Batista de New Bethel, onde os seus talentos não passaram despercebidos, logo após a morte da mãe, em 1952. Poucos anos mais tarde, o seu pai acabaria por levá-la numa “digressão” por várias igrejas dos Estados Unidos e aos 14 anos gravaria o seu primeiro álbum, “Songs of Faith”, tendo Deus ainda no comando.

Mas seria uma outra força a puxá-la: a da pop, em especial aquela entoada por Sam Cooke, a sua maior influência – e paixoneta – durante os primeiros passos da carreira. Uma pop cheia de alma, ou soul, como se preferir. E que a Columbia Records, casa para artistas como Miles Davis, Dave Brubeck, Johnny Cash, Tony Bennett e Doris Day, estava mais que interessada em vender, recrutando a jovem Aretha em 1960 após ouvir uma maqueta com apenas dois temas. Em setembro desse mesmo ano, ‘Today I Sing The Blues’ assinalava o nascimento de uma estrela.