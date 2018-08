Razão & emoção em raro equilíbrio - e depois começa uma revolução

Se há coisa de que Paredes de Coura se pode orgulhar é de saber receber. Prova da perenidade deste abraço é a quantidade de bandas que, depois de estreias benfazejas, regressam com vontade ao verde anfiteatro onde já foram felizes. Esta sexta-feira, os britânicos Slowdive aterram no Minho como aquele amigo com quem no último encontro não tivemos oportunidade de falar com tempo e que queremos rever para pôr toda a conversa em dia.

Em 2015, a banda de Rachel Goswell mostrou-se – recorremos aos apontamentos de então como auxiliar de memória – “intocada pelo tempo, quem sabe se até revigorada pela passagem de quase 20 anos entre 1995, ano do seu terceiro e penúltimo disco, e 2014, ano em que se voltaram a juntar”. Serena e atenta, a plateia courense deixou-se deslumbrar pelas tempestades elétricas dos Slowdive, uma chuva de estrelas entre o shoegazing, o dream pop e o pós-rock.