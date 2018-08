Os novos dias alucinantes de um presidente sem precedentes

Um foi despedido por alegadamente menosprezar o candidato Trump, a outra por ter uma conduta errática na Casa Branca, apesar de só ter começado a dizer mal do Presidente depois de ser posta na rua. Os casos de Peter Strzok e de Omarosa Manigault Newman são muito diferentes, primeiro porque os motivos para o despedimento ocorreram, respetivamente, antes e depois de Trump tomar posse mas também porque os cargos que exerciam eram igualmente distintos.

Na sexta-feira, o vice-diretor assistente Peter Strzok tornou-se a terceira pessoa altamente graduada a ser corrida do FBI durante a administração Trump. Ele já se encontrava debaixo de fogo presidencial e de outros republicanos por ter enviado, durante a campanha presidencial para as eleições de 2016, mensagens de texto em que denegria a imagem do então candidato. O seu despedimento ocorre como resultado de uma longa investigação interna.