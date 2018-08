É preciso falar sobre o nosso relógio circadiano*

Ilustração Tiago Pereira Santos com FreePik

* (e se você queria ter uma palavra a dizer sobre a mudança da hora, já não pode)

Temos um relógio biológico interno ou circadiano que nos ajuda a adaptar ao ritmo regular do dia, isto é, ao movimento de rotação da Terra. Este ritmo circadiano é o período de 24 horas em que se baseia o nosso ciclo biológico. É por termos este mecanismo que acordamos e dormimos, produzimos hormonas a determinadas horas e revelamos outros comportamentos, influenciados por variações da luz natural, temperatura da atmosfera, marés e ventos entre o dia e a noite. Isto tem importantes implicações na nossa saúde e bem-estar, na temperatura do corpo, na pressão sanguínea, no metabolismo.