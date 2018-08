Como ensinar a América a calçar português

A cliente, da Nova Zelândia, entra na loja atraída pelas “cores alegres dos sapatos”. Andava a passear pelo bairro do Soho, em Nova Iorque, quando viu a montra da Fly London, no número 375 de Bleecker Street. Não resistiu e poucos minutos depois saía com umas sandálias amarelas Made in Portugal.

“Quando decidimos abrir aqui uma flagship store, há quatro anos, queríamos isto mesmo. Escolhemos uma zona mista, residencial e turística, exatamente para termos a oportunidade de apresentar o nosso produto a clientes de todo o mundo. Tivemos foi de procurar uma alternativa à 5ª Avenida, porque ir para lá era entrar noutro campeonato”, explica Amílcar Monteiro, sócio-gerente da Kyaia, a dona da Fly London e a única empresa portuguesa de calçado com loja própria nos Estados Unidos.