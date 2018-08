O mistério do vídeo de 18 segundos: as agressões em Lisboa que ninguém quer denunciar

São ainda demasiadas as incógnitas sobre o conteúdo de um vídeo de 18 segundos, filmado por um telemóvel e divulgado nas redes sociais no último domingo. Primeiro, os factos. As imagens mostram seis a oito homens a agredirem-se mutuamente com murros e pontapés, perto da entrada de uma discoteca lisboeta. Em redor, um grupo extenso assiste, sem intervir, à dura rixa.

No final do vídeo, um dos intervenientes acaba por cair desamparado. Deitado no chão, é alvo de um forte pontapé na cabeça. É o ato mais grave durante os poucos segundos de violência e que, aparentemente, fez abrandar os intervenientes. “Tá bom, tá bom c...”, grita um deles antes de o vídeo terminar.