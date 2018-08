O Parlamento britânico foi atacado e não se sabe quase nada

O cenário parece retirado do argumento de um filme de ação mas o que se passou na manhã desta terça-feira em Londres foi mesmo real. Um Ford Fiesta prateado vira para o lado errado da estrada, enfaixa-se contra as barreiras de segurança no exterior do Parlamento, enquanto dois polícias saltam para se protegerem do carro, aparentemente desgovernado. Eram 07h37 da manhã e, antes disso, já o veículo se tinha atravessado entre um grupo de ciclistas e transeuntes, em plena hora de ponta.

No interior do carro encontrava-se um homem na casa dos 20 anos, que foi de imediato preso no local. “Dado que isto parece ter sido um ato deliberado”, tendo em conta “o método”, e o facto de “ser um local icónico, estamos a tratá-lo como um incidente terrorista”, afirmou o comissário-assistente de Londres, Neil Basu.