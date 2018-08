Aumento do emprego puxa pelo crescimento da economia no segundo trimestre

Com o emprego em alta e a confiança dos consumidores em máximos, o consumo privado saiu a ganhar. E, por arrastamento, também o Produto Interno Bruto (PIB). É isso que indicam os dados da estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o comportamento da economia portuguesa no segundo trimestre deste ano, divulgados esta terça-feira.

O PIB cresceu 2,3% em termos homólogos, o que compara com uma expansão de 2,1% registada nos primeiros três meses de 2018 (também em termos homólogos). Em cadeia, a economia cresceu 0,5%, o que compara com 0,4% nos primeiros três meses do ano. É certo que a expansão homóloga do PIB fica abaixo dos 3% alcançados no segundo trimestre de 2017, mas com exceção do ano passado, é dos melhores números registados em Portugal na última década.