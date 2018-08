A rainha do “Respect”

Ao contrário das monarquias, em que os títulos são hereditários, os reis e rainhas na música surgem como fruto de talento e muito trabalho. Aretha Franklin é reconhecida como a “rainha da soul” desde finais da década de 60. Mas curiosamente podemos reconhecer um episódio ao jeito do velho ditado “rei morto, rei posto”, no momento em que Aretha deu voz a um original de 1965 de Otis Redding, editando a canção no formato de single em abril de 1967, meses antes da morte do seu autor.

Foi como se lhe tomasse o cetro... A força e o rasgo interpretativo transformaram a canção num grito de luta pela igualdade de género, num hino pelo respeito e pela liberdade. “Respect” deu-lhe o primeiro número um na mais importante tabela de R&B e tornou-se a canção-assinatura de Aretha Franklin, elevando o seu estatuto a um patamar de reconhecimento internacional que, apesar das sucessivas novas gerações de vozes, em nada beliscou o título então conquistado.