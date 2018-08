Nove coisas sobre política e orçamento que Costa diz nas entrelinhas – e mais uma sobre a PGR

Às tantas, António Costa explica que não pode abrir o jogo neste momento: “Não é adequado responder a matérias que, para benefício das negociações em curso, devem manter-se reservadas.” Estamos a dois meses da apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2018, e a pouco mais de um ano das próximas eleições legislativas. E sim, o Orçamento deste ano e as eleições do próximo estão ligados. Mas há frases na longa entrevista do primeiro-ministro ao Expresso, publicada no último sábado, que abrem portas e outras que fecham janelas. Eis uma decifração entre o que o primeiro-ministro disse – e o que podemos ouvir.

