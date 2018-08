Metade das empresas portuguesas não tem dívidas ao banco

Metade das empresas em Portugal não tem dívidas ao bancos. Umas porque são jovens ou demasiado pequenas para verem os seus financiamentos aceites, outras porque têm envergadura suficiente para poderem escolher outros meios de recolha de fundos. Entre os principais sectores de atividade, é no imobiliário que a dependência bancária é menor.

As conclusões constam de um estudo levado a cabo pelo Banco de Portugal em que os economistas tentam perceber até que ponto fatores como a dimensão, a idade e o sector em que uma empresa opera são relevantes para explicar o acesso ao endividamento bancário, os seus rácios de autonomia financeira e o peso negocial que tem com os fornecedores. E, segundo os economistas, embora as explicações não sejam diretas, há várias relações que se tiram.