Crise cambial turca provoca quebra nas bolsas mundiais

A crise cambial turca prosseguiu esta segunda-feira e a bolsa de Istambul continuou a cair. O euro chegou na manhã desta segunda-feira a um máximo de 7,99 liras, mas a queda da lira aligeirou-se depois das medidas anunciadas pela Agência de Resolução e Supervisão (BBDK) turca e pelo Banco Central da República Turca (TCMB), procurando travar a queda da lira e garantir liquidez nos bancos. O banco central tem uma reunião de política monetária agendada para 13 de setembro, no quadro do calendário anual.

O euro fechou esta segunda-feira pelas 17h (hora portuguesa) a valer 7,93 liras e continua a valorizar-se face à moeda turca. Nas últimas duas semanas, a lira já caiu 38% face ao euro. À escala mundial, é a segunda maior queda desde o início do ano face ao euro, depois do caso estratosférico do bolívar, da Venezuela. A bolsa de Istambul fechou pela segunda sessão consecutiva no vermelho. O índice BIST 100 encerrou esta segunda-feira com um recuo de 2,4%. Desde o início do ano já perdeu cerca de 20%, mais do que as perdas em Xangai. A bolsa turca e as duas bolsas chinesas são as que registam maiores quedas anuais.