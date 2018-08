Afrin, um enclave de paz que se mudou 60 quilómetros para sudeste depois de ter deixado de o ser

Hasan envia-nos uma fotografia de um bilhete escrito em árabe, por cima do qual está pousada uma chave. Estava a meio de descrever ao Expresso o nível de destruição das propriedades curdas na zona de Afrin, provocada pela invasão do Exército turco a 20 de janeiro deste ano, mas não estava a fazer-se entender. Ou sentiu que não estava a fazer-se entender - então enviou a foto.

É um bilhete deixado por um seu amigo aos turcos que há mais de seis meses ocupam esta província maioritariamente curda no norte da Síria. É isto que se lê: “Esta é a chave da arrecadação onde eu tenho os meus mantimentos, desta forma não têm de arrombar as portas nem partir nada. Não há muita coisa, algum pão seco e algum azeite. As pessoas são generosas, até com vocês. Tempos houve em que vivíamos sob o mesmo céu. Mas nós vamos voltar.”