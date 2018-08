A caminho do Sol: a ousadia de um homem de 91 anos

“A paciência é uma virtude... A sonda solar do astrofísico Eugene Parker é lançada apenas 60 anos após a sua conceção.” A constatação foi feita no Twitter, por Buzz Aldrin, um dos três astronautas que fizeram história a bordo da nave Apollo 11, a primeira missão espacial tripulada a realizar uma alunagem. A 21 de julho de 1969, 20 minutos após Neil Armstrong, Aldrin tornava-se o segundo homem a pisar e percorrer a superfície da Lua.

Aldrin tinha 39 anos. Três anos mais velho, Eugene Parker — o astrofísico que dá nome à sonda da agência espacial norte-americana (NASA) lançada no domingo a caminho do Sol — partilhava com o astronauta o fascínio pelo espaço. E batalhava, desde os laboratórios da Universidade de Chicago, onde começou a lecionar em 1955, passando pelos departamentos de Física, Astronomia e Astrofísica, pelo reconhecimento das suas descobertas.