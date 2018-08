Juventudes partidárias. O líder carismático e a líder preparada

Nenhum dos dois se lembra do exato momento em que se conheceram: sabem que entraram para a Faculdade de Direito de Lisboa no mesmo ano, 2007, e que os seus caminhos se terão cruzado logo de início. Francisco acha que terá sido “pelos corredores” da Faculdade. Margarida tem uma ideia mais clara: 24 de setembro, o primeiro dia de aulas daquele ano, coincide também com a sua data de aniversário, e acredita que terá sido aí, num dia de praxes em que voltou para casa “suja de farinha”, que se cruzou pela primeira vez com Francisco.

Os protagonistas desta história estão hoje na linha da frente da nova geração de políticos portugueses: Francisco Rodrigues dos Santos, mais conhecido por Chicão, é o líder da Juventude Popular, foi escolhido pela “Forbes” este ano como um dos jovens mais promissores da Europa e conquistou um espaço mediático pelas posições conservadoras que assumiu sobretudo em relação a temas fraturantes, inclusivamente mais conservadoras do que as assumidas pela atual direção do partido-pai, o CDS.

Para ver os vídeos e continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)