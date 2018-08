As saudades que eu já tinha...

Roda o baile. Três passinhos para a frente. Três passinhos para trás. Mais três para o lado. E torna a girar. Eles dançam muito agarradinhos a elas. E elas, mais desinibidas e afoitas, dançam alegres umas com as outras ao som de canções lamechas a puxar à lágrima: “Não vou esquecer teu beijo apaixonado. Nem vou esquecer, teu corpo, teu sabor e as noites sem dormir, paixão sem fim. Não vou esquecer meu amoooor.”

O tema é de Mickael Carreira, mas quem o interpreta são os Gomape, uma banda de jovens da região com um repertório de covers de música romântica portuguesa e brasileira, a dita pimba. A pista destas (an)danças é a estrada. Por isso, quando se aproxima um carro os casais afastam-se para deixá-lo passar.

