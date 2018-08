Como a Blockchain pode ajudar a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

A tecnologia que está na base das criptomoedas está a ser testada como forma de contribuir para alcançar de forma mais rápida, barata e eficaz os objetivos das Nações Unidas para 2030. Quem o diz é Xioachen Zhang, fundador da rede Blockchain Frontier Group e membro grupo de trabalho da ONU para a Economia Digital

Foto Inês Duque

Pode a tecnologia na base das criptomoedas ajudar a erradicar a pobreza e a fome, a reduzir as desigualdades, a estimular o acesso a saneamento e água potável? A resposta a estas questões é “sim”, ou pelo menos é nisto que acredita Xiaochen Zhang, presidente e fundador das redes Blockchain Frontier Group e FinTech4Good, que contribuem para o desenvolvimento de soluções na área das fintech e da blockchain em mercados emergentes através de incubação, aceleração e investimento.

O especialista, que já trabalhou no Banco Mundial e nas Nações Unidas (ONU) como conselheiro para questões de inovação, tecnologia e investimento, esteve recentemente em Portugal para participar no Spring Investment Dinner, organizado pela Associação Portuguesa de Business Angels (APBA). E falou em exclusivo ao Expresso sobre o potencial da blockchain para ajudar a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma crença que partilha com a ONU através da sua participação do grupo de trabalho para a Economia Digital, integrado na Comissão Económica e Social para a Ásia e o Pacífico.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)