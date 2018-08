10 anos depois da crise: as lições dos banqueiros portugueses

A banca aguenta um novo choque? Que perigos estão à espreita e como evitá-los? O Expresso colocou cinco questões aos presidentes dos maiores bancos a operar em Portugal, no âmbito do trabalho de balanço "Uma década de crise na banca" publicado na edição de 4 de agosto de 2018. Veja as respostas na íntegra dos presidentes da CGD, BCP, Santander, Novo Banco e Caixa Agrícola.

O BPI e a Caixa Económica Montepio Geral não responderam.

"Os perigos existem se o setor não se adaptar à mudança das expectativas dos clientes"

