Urrava, o fogo. E voltou a urrar

Otília fez de sentinela logo às seis da manhã. Da sua casa no Monte Branco da Foz do Carvalho, em Monchique, numa das encostas da Barragem de Odelouca, vislumbrava desde a véspera um pequeno incêndio muito perto da água. Era pequeno, quase insignificante. Mas, ainda assim, ligou muito cedo ao 112, pois a memória do passado assim o obrigava. Pouco depois passou um helicóptero, mas não mais do que isso. “Ignoraram-me.”

Ao início da tarde desta quarta-feira, ainda estava tudo calmo. Mas dez minutos depois, confirmando as previsões que anunciavam reacendimentos perto das 15h, as chamas galgariam a encosta. O pequeno moinho feito de pás estacionado na horta tilintava ao bater na chapa. Estava acelerado, anunciava o vento forte. “É para dar música aos pássaros enquanto comem”, atira a serena Otília, fingindo não saber durante alguns segundos que era aquele vento que ia dar corpo à besta que vai comendo o mato do outro lado da barragem.

