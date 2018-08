Peso dos contratos precários aumentou no 2º trimestre e é maior que no auge da crise

Menos 109,6 mil desempregados no espaço de um ano e mais 113,7 mil pessoas empregadas. A taxa de desemprego recuou 2,1 pontos percentuais em termos homólogos, para os 6,7%. Estes são alguns números sobre a evolução do mercado de trabalho no segundo trimestre deste ano, divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Para o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, representam a “evolução mais positiva de toda a legislatura do ponto de vista trimestral”.

Contudo, nem tudo são boas notícias. Há um reverso da medalha e tem um nome: precariedade. É que os dados do INE sinalizam que a precariedade laboral voltou a subir no segundo trimestre e é agora mais elevada que no auge da crise, em 2013.

