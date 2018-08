Lenços verdes contra lenços azuis

Conheço várias miúdas da minha idade que fizeram um aborto porque eram muito jovens para terem uma criança e não tinham dinheiro para a sustentar”, conta ao Expresso a argentina Nia. Esta estudante, de 16 anos, prefere não revelar o seu nome verdadeiro e, por isso, usa uma alcunha. Nia aguarda com “expectativas altas”, mas também com “medo”, a votação desta quarta-feira no Senado sobre a legalização do aborto até às 14 semanas.

A decisão está nas mãos de 72 senadores. São eles que decidem se legalizam a prática ou se a mantêm na clandestinidade. Na Argentina, tantas vezes vista como um referencial para a conquista de direitos sociais na América Latina, o aborto é um crime punido com prisão, exceto em casos de violação ou de risco para a saúde da mãe. Mas a questão está longe de ser pacífica no país.

