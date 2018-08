Regalia ou necessidade? A cultura do trabalho remoto em Silicon Valley

Evelinha Korvel é apenas uma entre os muitos residentes que se deslocam para o local de trabalho em mais um início de semana. Além dos carros, autocarros ou elétricos que percorrem as colinas da cidade, muitos usam as pernas como meio de transporte – e veem-se também muitas bicicletas e trotinetes motorizadas a cruzar as ruas.

Estamos em Market Street, uma das artérias principais de São Francisco, que começa na marginal do Embarcadero e atravessa zonas como Civic Center e Castro, o famoso bairro da comunidade LGTB. Evelina vai falando sobre a sua experiência como estagiária numa startup tecnológica em São Francisco, enquanto percorremos a pé cada um dos 40 minutos que a jovem lituana de 22 anos tarda para chegar ao trabalho, situado no distrito financeiro.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)