O lado surfista da Sonae

Na Deeply a prancha é quem mais ordena. No ADN da marca, criada em 2004, para servir a Sport Zone, está o surf, mas a estratégia de crescimento assenta na lógica dos 3S: “Surf, skate e snowboard”. Afinal, “50% dos surfistas têm skate, dizem os estudos nesta área” e diz Ricardo Aragão, diretor de marketing da insígnia, certo de que quem pratica a modalidade tem sempre a prancha por perto, no mar como na cidade ou na montanha.

Integrada no universo da Sonae Sports & Fashion, que fatura 589 milhões de euros e tem uma quota de 10,5% nas vendas do grupo Sonae, a Deeply começou por existir apenas no universo da Sport Zone, em Portugal e Espanha, mas nos últimos dois anos ganhou uma nova ambição e arriscou olhar para o mercado global.