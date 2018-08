Governo diz que tem de “respeitar a soberania de cada Estado” após ser acusado de não ajudar portugueses na Venezuela

Mais de três toneladas em medicamentos e outras centenas de quilos em alimentos parece uma quantidade razoável de ajuda, mas para um país onde mais de metade da população vive em pobreza extrema e oito em cada dez medicamentos não estão disponíveis nas farmácias, isso não é suficiente. Essa é a certeza de Cristian Hohn, presidente da Venexos, associação de apoio a imigrantes venezuelanos em Portugal, que por isso diz ter feito chegar ao Governo, através do seu secretário de Estado para as Comunidades Portuguesas, vários pedidos da ajuda.

A associação de que é presidente recolhe medicamentos fora de uso em algumas farmácias e envia para a Venezuela. Mas como essa recolha não só não é suficientemente abrangente como é feita de modo informal, foi solicitado ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, através de um dossiê que lhe foi entregue em mãos no ano passado e enviado por e-mail duas vezes, uma autorização formal para a recolha de medicamentos nas farmácias, com o apoio do Infamed e da Sociedade Portuguesa de Farmácias. “Não queremos dinheiro. Queremos apenas que o Governo valide a nossa campanha de recolha de medicamentos, que dê o seu aval. É diferente chegar a uma farmácia e dizer que tenho um protocolo com o Governo do que chegar e limitar-me a pedir medicamentos”, diz Cristian Hohn, citando o exemplo de Itália, “que tem um acordo com o consulado italiano na Venezuela que permite o envio de medicamentos através de uma fundação que depois os distribui pelos italianos que vivem no país”. Meses depois, a associação continua à espera de uma resposta. Vivem atualmente na Venezuela cerca de 500 mil portugueses e lusodescendentes.